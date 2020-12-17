Данилов провел онлайн-встречу с руководителем Бюро национальной безопасности (БНБ) Польши Павелом Солохом.
На сайте СНБО сообщается, что стороны обсудили обстановку в регионе с точки зрения безопасности, уделив особое внимание событиям в Белоруссии и послевыборной ситуации в Молдавии.
По словам Данилова, «РФ не имеет желания терять влияние» на нее.
«Вчерашнее решение парламента Молдовы о признании русского языка языком межнационального общения является очень опасным», — заявил секретарь СНБО.
Кроме того, стороны заявили о необходимости дальнейшей активизации сотрудничества между государственными ведомствами безопасности в формате «Люблинского треугольника» (Украина, Польша, Литва). Речь также шла о возможном привлечении к взаимодействию Румынии, «учитывая ситуацию с безопасностью на Черном море и в контексте проведения саммита НАТО в следующем году».
Накануне, 16 декабря, парламент Молдавии постановил считать русский язык языком устного и письменного общения с органами государственной власти, а также с предприятиями и организациями Молдавии.
Согласно закону, на русский язык должны переводиться все названия производимых в Молдавии товаров и услуг, лекарств, а также таблички государственных и общественных учреждений.