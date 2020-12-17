Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что решение парламента Молдавии признать русский языком межнационального общения опасно. Его слова приводит пресс-служба СНБО 17 декабря

Данилов провел онлайн-встречу с руководителем Бюро национальной безопасности (БНБ) Польши Павелом Солохом.

На сайте СНБО сообщается, что стороны обсудили обстановку в регионе с точки зрения безопасности, уделив особое внимание событиям в Белоруссии и послевыборной ситуации в Молдавии.

По словам Данилова, «РФ не имеет желания терять влияние» на нее.

«Вчерашнее решение парламента Молдовы о признании русского языка языком межнационального общения является очень опасным», — заявил секретарь СНБО.

Украина и Молдавия: теперь дружить — против России © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Накануне, 16 декабря, парламент Молдавии постановил считать русский язык языком устного и письменного общения с органами государственной власти, а также с предприятиями и организациями Молдавии.

Согласно закону, на русский язык должны переводиться все названия производимых в Молдавии товаров и услуг, лекарств, а также таблички государственных и общественных учреждений.