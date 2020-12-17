Исходя из наблюдений за развитием пандемии COVID-19, можно спрогнозировать исчезновение коронавируса после третьей волны в 2022 году. Об этом главрач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий сказал в интервью ТСН 17 декабря

«Из того, что прогнозируем и видим, и опираясь на модель испанского гриппа, которая была запротоколирована в 1918 году, то мы ждем трех волн. Первая волна была маленькой, где переболело 5-10% населения. Сейчас у нас вторая волна, которая началась, практически, в августе, и теоретически она должна достичь пика где-то в конце января — начале февраля», — рассказал врач.

Жиравецкий отметил, что сейчас идет рост числа госпитализаций, и предположил, что после пика, к середине лета, будет снижение заболеваемости.

Коронавирус победил грипп на Украине — врач © REUTERS, Gleb Garanich

С середины августа 2021 года, прогнозирует врач, теоретически, должна прийти третья волна, где может переболеть 25-30% населения. По его мнению, она продлится примерно 6-8 месяцев.

При этом в 2022 году коронавирус должен исчезнуть, заключил Жиравецкий.

На сегодняшний день за все время пандемии на Украине заболели COVID-19 931 751 человек, летальных случаев — 15 996.