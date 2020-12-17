Светлана Тихановская стала не тем лидером оппозиции, на которого рассчитывал Запад, но ее будут поддерживать до тех пор, пока не появится новый человек. Об этом политолог Алексей Кочетков сказал в интервью изданию Украина.ру

Тихановская предупредила о «партизанщине» в Белоруссии © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

По словам Кочеткова, при всех технологиях и средствах, которые выделялись на формирование «ручного прозападного гражданского общества» в Белоруссии, западные технологи получили очень сомнительного человека, лидера, который таковым не является.

«Некий символ — и не более того. Получается, что гора родила мышь. Предложить населению Белоруссии прозападные силы ничего толком и не могут. Тихановскую будут поддерживать до тех пор, пока не появится новый, более сильный лидер или не создадут что-то более внятное и вменяемое внутри оппозиции», — отметил политолог.

Поддержка же Тихановской сегодня, по его словам, — вынужденная мера, так как нужен какой-то «раздражитель».

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.