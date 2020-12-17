Ранее Тихановская в интервью журналу New Yorker пожаловалась на то, что европейские лидеры ограничиваются словами поддержки в адрес белорусской оппозиции.
По словам Кочеткова, при всех технологиях и средствах, которые выделялись на формирование «ручного прозападного гражданского общества» в Белоруссии, западные технологи получили очень сомнительного человека, лидера, который таковым не является.
«Некий символ — и не более того. Получается, что гора родила мышь. Предложить населению Белоруссии прозападные силы ничего толком и не могут. Тихановскую будут поддерживать до тех пор, пока не появится новый, более сильный лидер или не создадут что-то более внятное и вменяемое внутри оппозиции», — отметил политолог.
Поддержка же Тихановской сегодня, по его словам, — вынужденная мера, так как нужен какой-то «раздражитель».
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.