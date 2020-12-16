Президент Украины Владимир Зеленский откроет конференцию руководителей заграничных дипломатических учреждений при участии послов, постоянных представителей генконсулов Украины за границей. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба МИД на своем сайте

Отмечается, что конференция пройдет в онлайн-формате 17-22 декабря.

Во время мероприятия состоятся пленарные заседания с участием премьер-министра Дениса Шмыгаля и спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. В конференции примет участие министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и его профильные заместители. Рудяков рассказал, какое оружие Турция будет производить на Украине © ukroboronprom.com

«Конференция пройдет под лозунгом "Стремитесь к большему". Ее цель — определить приоритеты и задачи внешней политики Украины на ближайшую перспективу», — говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу станет почетным гостем и обратится с речью. Со специальным видеообращением к участникам конференции также обратится верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель.