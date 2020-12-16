«Ближе к обеду предпринимателям на автобусе привезли пласты пенопласта, чтобы те на них сидели. Однако правоохранители изъяли передачу — сложили пласты пенопласта к себе в авто и увезли», — говорится в сообщении.
Отмечается, что предпринимателям не объяснили причину изъятия.
В результате конфликта никто не пострадал, но предприниматели вызвали следственно-оперативную группу.
Участники акции в поддержку малых и средних предпринимателей движения «SaveФОП» «СТОП локдаун!» митингуют на Майдане в Киеве второй день, и число протестующих увеличивается. Также на Майдане медики требуют увеличения зарплаты.