Между правоохранителями и митингующими предпринимателями на Майдане в Киеве начались стычки из-за пенопласта, который сочувствующие привезли участникам акции. Об этом 16 декабря сообщает APnews

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