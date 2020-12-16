Глава украинского Госкосмоса отправлен в отставку
Глава украинского Госкосмоса отправлен в отставку
© РИА Новости, Сергей Елкин | Перейти в фотобанк
«Поступили заявления об увольнении от двух министров: от министра защиты окружающей среды и природных ресурсов и министра по делам ветеранов. Я прошу комитеты собраться завтра и рассмотреть с утра эти вопросы, чтобы мы могли вынести их на пленарное заседание», — сказал Разумков.

Накануне на министра внутренних дел Украины Арсена Авакова завели дело о коррупции.