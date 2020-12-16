Министр по делам ветеранов Украины Сергей Бессараб и министр защиты окружающей среды и природных ресурсов страны Роман Абрамовский подали заявления об отставке. Об этом 15 декабря на заседании Верховной Рады сообщил спикер Дмитрий Разумков, передает Gordonua.com

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