Министр по делам ветеранов Украины Сергей Бессараб и министр защиты окружающей среды и природных ресурсов страны Роман Абрамовский подали заявления об отставке. Об этом 15 декабря на заседании Верховной Рады сообщил спикер Дмитрий Разумков, передает Gordonua.com
«Поступили заявления об увольнении от двух министров: от министра защиты окружающей среды и природных ресурсов и министра по делам ветеранов. Я прошу комитеты собраться завтра и рассмотреть с утра эти вопросы, чтобы мы могли вынести их на пленарное заседание», — сказал Разумков.
Накануне на министра внутренних дел Украины Арсена Авакова завели дело о коррупции.
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