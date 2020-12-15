Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки посетил областную клиническую больницу Могилева. Об этом 15 декабря сообщил Telegram-канал «Пул Первого»

Шпаковский объяснил, почему Лукашенко не собирается уезжать © POOL | POOL | Перейти в фотобанк пообещал он.

Визит в Могилевскую областную клиническую больницу является частью серии поездок Лукашенко по региональным учреждениям здравоохранения, которые занимаются лечением пациентов с коронавирусом. Ранее он посетил городские клинические больницы Минска.

В одном из медицинских учреждений Лукашенко напоил старушку водой. Он пообещал поговорить с пожилой пациенткой по телефону, когда она выздоровеет и найдет его номер.

По последним данным, коронавирусом в Белоруссии заразились 160 295 человек, скончались 1263 пациента.