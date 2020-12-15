Шпаковский объяснил, почему Лукашенко не собирается уезжать
Шпаковский объяснил, почему Лукашенко не собирается уезжать
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«Я буду чаще приезжать, чтобы вы меньше болели», — пообещал он.

Визит в Могилевскую областную клиническую больницу является частью серии поездок Лукашенко по региональным учреждениям здравоохранения, которые занимаются лечением пациентов с коронавирусом. Ранее он посетил городские клинические больницы Минска.

В одном из медицинских учреждений Лукашенко напоил старушку водой. Он пообещал поговорить с пожилой пациенткой по телефону, когда она выздоровеет и найдет его номер. 

По последним данным, коронавирусом в Белоруссии заразились 160 295 человек, скончались 1263 пациента.