«Я буду чаще приезжать, чтобы вы меньше болели», — пообещал он.
Визит в Могилевскую областную клиническую больницу является частью серии поездок Лукашенко по региональным учреждениям здравоохранения, которые занимаются лечением пациентов с коронавирусом. Ранее он посетил городские клинические больницы Минска.
В одном из медицинских учреждений Лукашенко напоил старушку водой. Он пообещал поговорить с пожилой пациенткой по телефону, когда она выздоровеет и найдет его номер.
По последним данным, коронавирусом в Белоруссии заразились 160 295 человек, скончались 1263 пациента.