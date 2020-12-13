Консервативная белорусская власть не заинтересована в широких преобразованиях политической системы, где ей придется конкурировать с молодыми современными политическими элитами. Но эволюции не избежать и транзит власти, по сути, уже идет. Об этом рассказал один из лидеров белорусской партии «Союз» Сергей Лущ в интервью изданию Украина.ру

Сергей Лущ: Реформаторски настроенные белорусы в большинстве своем за Русский мир © из личного архива Сергея Луща

«Рассчитывать на резкие, фундаментальные изменения вряд ли стоит. Но здесь важна сама тенденция. Надо приучить правящий класс к мысли, что состояние перманентного реформирования, это нормальный естественный процесс, ибо все вокруг меняется», — указал Лущ.

Может быть, транзит власти идет не так быстро, как хотелось бы, но сейчас сами белорусы не готовы к резким переменам, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.