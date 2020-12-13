Власть понимает, что «заболтать» гражданское общество не удастся, и даже если она выиграет полгода, ей придется столкнутся с еще более глубокой стадией кризиса и тогда никакие реформы уже не помогут, так как народ просто не поверит в искренность верхов, подчеркнул политик.
«Рассчитывать на резкие, фундаментальные изменения вряд ли стоит. Но здесь важна сама тенденция. Надо приучить правящий класс к мысли, что состояние перманентного реформирования, это нормальный естественный процесс, ибо все вокруг меняется», — указал Лущ.
Может быть, транзит власти идет не так быстро, как хотелось бы, но сейчас сами белорусы не готовы к резким переменам, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.