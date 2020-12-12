Эксперт отметил, что насилию в первую очередь будут подвергаться силовики, но им защитить самих себя проще, а во вторую очередь насилие может быть применено против местных властей, работников исполкомов, идеологов, судей, прокуроров, у этих категорий госслужащих нет средств защиты, и они в зоне риска.
«Благодаря специализированным телеграм-каналам личные данные сотен госслужащих и силовиков находятся в открытом доступе», — констатировал Груздев.
На какие-то политические реформы протестующие Лукашенко уже подтолкнули, их глубина будет понятна ближе к середине января, перед Всебелорусским народным собранием, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.