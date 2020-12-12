В Белоруссии вполне возможна ситуация, при которой протестующие против президента Александра Лукашенко могут перейти к насилию. Многие из участников протеста уже переходили красную черту, когда отбивали «своих» у силовиков. Об этом рассказал белорусский политик из партии «Союз» Владимир Груздев в интервью изданию Украина.ру

Владимир Груздев: Победа Байдена подтолкнёт Лукашенко к интеграции с Россией © vk.com, Груздзеў Уладзімір

«Благодаря специализированным телеграм-каналам личные данные сотен госслужащих и силовиков находятся в открытом доступе», — констатировал Груздев.

На какие-то политические реформы протестующие Лукашенко уже подтолкнули, их глубина будет понятна ближе к середине января, перед Всебелорусским народным собранием, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.