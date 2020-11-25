Либералы по всему миру настроены крайне негативно к Лукашенко, в отличие от консерваторов в лице Трампа. Либералы во главе с Демократической партией будут додавливать Лукашенко и пропагандировать идею нейтрального статуса Беларуси, считает белорусский политик из партии «Союз» Владимир Груздев

- Владимир, стало известно о предъявлении обвинения Бабарико, которому инкриминируют коррупцию. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Является ли это, по-вашему, политической расправой с оппонентом? Как на все это надо реагировать?

— Скорее, это демонстрация силы и того, кто в стране хозяин. Бабарико был весьма тактичен в своей риторике по отношению к Лукашенко по сравнению с Тихановским. И если мы обобщим опыт экономических дел, то при возмещении нанесённого ущерба в двух- или трёхкратном размере есть хорошие шансы выйти на свободу.

Через это проходили крупные белорусские бизнесмены Чиж, Баскин, Павловский и другие. Правда, они не занимались политикой. Экономические статьи гораздо лучше, чем статьи, связанные с терроризмом и организацией массовых беспорядков. Скорее, власть оставляет Бабарико шанс для реабилитации и возможного выхода на свободу.

Киселёв: Без продвижения интеграции режим Лукашенко обречен © Facebook, Сергей Киселев - По сути, именно протесты подталкивали Лукашенко к интеграции с Россией и делать изменения Конституции. Если их не будет, то что тогда его заставит все это реализовать?

— Протесты будут продолжаться, протестующие не собираются останавливаться и сдаваться. Меняется тактика как силовиков, так и протестующих.

Силовики после смерти Романа Бондаренко по договорённости с властями практически полностью остановили метро в столице в прошлое воскресенье и не давали протестующим собираться в одну большую группу, разбивая их на мелкие группки и задерживая на подходах к центру.

Протестующие же теперь собираются во дворах своих домов, далее соединяются с другими дворами и двигаются в центр вместе, максимально большими группами, также не разбегаются при виде силовиков, в том числе при применении светошумовых гранат, а поднимают руки вверх и приближаются к силовикам, показывая, что они мирно настроены.

Как минимум до проведения Всебелорусского народного собрания либо до выхода из тюрьмы кого-то из лидеров протеста, что в текущей обстановке маловероятно, протесты будут продолжаться.

- А что все-таки будет со знаменитой лукашенковской многовекторностью?

— На многовекторность власти повлияет геополитический фактор — финал президентских выборов в США.

От того, кто всё-таки станет президентом США — Байден или Трамп, зависит, насколько быстро будет происходить интеграция. Победа Байдена подтолкнёт Лукашенко к интеграции. Либералы по всему миру настроены крайне негативно к Лукашенко, в отличие от консерваторов в лице Трампа. Либералы во главе с Демократической партией будут додавливать Лукашенко и пропагандировать идею нейтрального статуса Беларуси.

На какие-то политические реформы протестующие Лукашенко уже подтолкнули, их глубина будет понятна ближе к середине января, перед Всебелорусским народным собранием.

- Может ли в Белоруссии начаться сопротивление Лукашенко при помощью насилия? Или это преувеличение?

— К сожалению, может. Поскольку протестующие, не достигая своих целей на протестах, становятся более раздражёнными, нервными, многие впадают в депрессию, плюс погода становится дождливой, и на фоне всего этого люди могут принимать необдуманные решения, в том числе и агрессивного характера.

Многие из участников протеста уже переходили красную черту, когда отбивали «своих» у силовиков. Насилию в первую очередь будут подвергаться силовики, но им защитить самих себя проще.

Во вторую очередь насилие может быть применено против местных властей, работников исполкомов, идеологов, судей, прокуроров, у этих категорий госслужащих нет средств защиты, и они в зоне риска. Благодаря специализированным телеграм-каналам личные данные сотен госслужащих и силовиков находятся в открытом доступе.

«Заболтать общество не удастся»: Сергей Лущ о транзите власти в Белоруссии © пресс-служба ГИ "Союз" - Социология показывает падение популярности идеи интеграции Белоруссии и России из-за поддержки Москвой Лукашенко. Это так?

— Среди протестующих и тех, кто голосовал против Лукашенко, безусловно, да. Среди тех, кто голосовал за Лукашенко либо против всех, настроения становятся ещё более пророссийскими.

Участвуя в создании партии «Союз», несмотря на данные опроса, лично я чувствую большой запрос на развитие союзнических отношений с Россией.

Многие белорусы с нетерпением ждут и появления пророссийской партии, и когда Россия, наконец, полноценно откроет границу и можно будет съездить к родным и близким, отдохнуть, а также съездить на заработки. С открытием границ и полноценным возобновлением транспортного сообщения симпатии вернутся.

- Чего вы ждете от Всебелорусского народного собрания? Будет ли там заявлен курс на политреформу?

— Я жду, что власть представит программу реформ политической системы и своё видение путей выхода из тупика. Какие-то изменения точно будут провозглашены, но насколько они будут радикальными, зависит от ряда факторов, о которых мы говорили выше.

Хотелось бы, чтобы упростилась регистрация политических партий, больше функций от президента отошло бы парламенту и правительству, суды стали бы независимыми, больше свобод было бы дано регионам, развивалось бы местное самоуправление.

От того, поверят ли протестующие обещаниям власти на Всебелорусском народном собрании, будет зависеть будущее протестов.

- Ждут ли змагары воцарения Байдена в Белом доме? Это усилит протесты?

— Конечно, старая оппозиция очень ждёт прихода Байдена и возвращение «жирных» времён, когда гранты лились рекой и оппозиционеры на зарплате могли себе ни в чём не отказывать.

Плюс ко всему многим змагарам близки взгляды Байдена. Трамп для них слишком брутальный, авторитарный и непредсказуемый лидер.

Администрация Байдена усилит давление на Лукашенко, но при поддержке России, Китая и ряда других стран, в том числе Израиля и Ватикана, у Лукашенко большие шансы удержаться у власти.