Просоюзные гражданские силы в Белоруссии сейчас самый мощный политический тренд в стране, который стремительно набирает вес, перехватывая инициативу даже у прозападной группы. Об этом рассказал один из лидеров белорусской партии «Союз» Сергей Лущ в интервью изданию Украина.ру

Сергей Лущ: Реформаторски настроенные белорусы в большинстве своем за Русский мир © из личного архива Сергея Луща

«Они ведь шли в протест не за бчб символику. Ее им подсунули позже. Эти люди просто хотели реформ. Теперь, когда появился «Союз», все стало на свои места. К нам каждый день переходят активисты из разных оппозиционных штабов и выясняется, что они тоже за русский язык и русскую культуру, что их деды воевали против фашизма. И, поверьте, это не единичные случаи», — уверен Лущ.

Сейчас очень важно осознать, что белорусское общество не делится на тех, кто за власть, и тех, кто против, как это подаёт Светлана Тихановская и ее команда, и необходимо бороться за каждого белоруса, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.