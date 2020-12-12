Министерство культуры и информационной политики Украины намерено добиваться в ЮНЕСКО закрепления за борщом статуса украинского культурного наследия. Об этом 11 декабря сообщил глава ведомства Александр Ткаченко на своей странице в Facebook.

Чей борщ? История популярного блюда, ставшего большой политикой © CC0, Pixabay

«Как говорила мне моя бабушка, а ей — ее бабушка: борщ — украинский», — написал Ткаченко.

Он отметил, что в дискуссиях о кухне не идет речи о гастрономической идентификации.

«Это вопрос защиты важного культурного ингредиента и части истории», — пояснил чиновник.

Для популяризации украинской кухни министерство планирует организовать 18 декабря первый в истории онлайн-фестиваль «Культура и традиция приготовления украинского борща». Его проведет знаменитый шеф-повар из Киева Евгений Клопотенко.

Власти Украины впервые предложили внести борщ в список нематериального культурного наследия в начале октября. В него также должны войти сорочка с цветком, борщевская народная вышивка и карпатское лижникарство — техника изготовления покрывал из овечьей шерсти.