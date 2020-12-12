По словам министра, Украина в скором времени намерена окончательно «поставить точку» в вопросе о национальном происхождении блюда.
«Как говорила мне моя бабушка, а ей — ее бабушка: борщ — украинский», — написал Ткаченко.
Он отметил, что в дискуссиях о кухне не идет речи о гастрономической идентификации.
«Это вопрос защиты важного культурного ингредиента и части истории», — пояснил чиновник.
Для популяризации украинской кухни министерство планирует организовать 18 декабря первый в истории онлайн-фестиваль «Культура и традиция приготовления украинского борща». Его проведет знаменитый шеф-повар из Киева Евгений Клопотенко.
Власти Украины впервые предложили внести борщ в список нематериального культурного наследия в начале октября. В него также должны войти сорочка с цветком, борщевская народная вышивка и карпатское лижникарство — техника изготовления покрывал из овечьей шерсти.