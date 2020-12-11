Участница войны в Донбассе Маруся Зверобой, получившая широкую известность после угроз в адрес президента Украины Владимира Зеленского, идет на довыборы в Верховную Раду по 87-му округу в Ивано-Франковской области. Об этом сама националистка написала в своем Facebook

«Маруся-атаманша», или чем знаменита Зверобой из «Правого сектора»* © Facebook, Маруся Звіробій

День, в который она приняла решение баллотироваться в Раду от партии Петра Порошенко «Евросолидарность», националистка назвала решающим.

«Пока доеду в штаб "ЕС", еще имею право передумать, но зашла утром пораньше в гаджеты, посмотрела, что вся вражеская шобла уже взбесилась и бабосики московско-коломойские уже пошли работать. Значит, передумывать не будем», — предупреждает она.

Настоящие имя и фамилия Маруси Зверобой — Елена Самбул (в замужестве — Беленькая). Активно участвовала в событиях на Евромайдане во время так называемой революции достоинства. После начала войны в Донбассе создала собственный тренировочный полигон для украинских карателей.

Широкую известность Маруся Зверобой получила после того, как в октябре 2019 года опубликовала ролик с угрозами президенту Владимиру Зеленскому. На том видео также фигурировала народный депутат от партии «Европейская справедливость» София Федина. Волонтер сказала, что Зеленский может погибнуть в Донбассе.

По факту угроз главе государства было возбуждено уголовное дело. Позже 27 ноября в доме волонтера прошли обыски.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ.



