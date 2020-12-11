В нынешней ситуации украинская власть не имеет намерений решить донбасский конфликт силовым путем. Об этом рассказал украинский политолог Алексей Попов в интервью изданию Украина.ру

Алексей Попов: Власти Украины не пойдут на карабахский сценарий в Донбассе © sobityadnya.ru Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган налаживают сотрудничество в военной сфере между Киевом и Анкарой. Также стало высказываться мнение, что пример операции Баку в Карабахе может повлиять на решение Украины силой вернуть территории народных республик Донбасса.

Главное, что украинская власть может предъявить по Донбассу, пояснил эксперт, то только сокращение жертв с украинской стороны благодаря более успешно, чем раньше, действующему режиму перемирия.

«Мне ясно, что повторять то, что происходило в Нагорном Карабахе, при нынешнем, по крайней мере, руководстве России, — это невозможно, потому что будет совсем другое отношение РФ к этому конфликту», — подчеркнул Попов.

Тем не менее, то, что конфликт в Карабахе был в заметной степени решен через 26 лет после того, как он был заморожен, — это, конечно, рождает надежды, заключил собеседник издания.

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