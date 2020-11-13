То, что конфликт в Карабахе был решен спустя 26 лет после заморозки, дает надежду на благополучное решение конфликта на Донбассе, считает политолог Алексей Попов

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

- Алексей, в Штатах до сих пор не подвели итоги президентских выборов, но практически нет сомнений, что победил Джо Байден. Как, на ваш взгляд, его приход к власти повлияет на отношения США и Украины? Изменится ли что-то?

— После победы Трампа ничего не изменилось — прежняя политика была продолжена и даже ужесточена. Я имею в виду в отношении России и конфликта в Донбассе. Думаю, при Байдене эта тенденция просто должна, скорее всего, усилиться, потому что речь идет о глубинных интересах американского государства, для которого главным врагом была, есть и будет Россия.

«Наши идут на Вашингтон!» Почему украинские националисты выступают за Трампа © REUTERS, Jim Urquhart

- На Украине на днях ввели карантин выходного дня. С таким решением уже несогласны ряд местных властей, например, таких городов, как Одесса, Ровно и Славянск. Как вы считаете, введение локдауна по выходным — необходимое решение? Какие у него будут последствия?

— К сожалению, у меня нет под рукой статистики по Украине, но как я вижу по ситуации в той же Западной Европе, сейчас летальность от коронавируса низкая и несравненно ниже, чем была весной. На Украине особой разницы нет, может, десятые доли процента.

Но, с другой стороны, гораздо больше и число случаев. Я не смотрел данные по Украине, но, поскольку на Украине летальность не изменилась, а количество случаев возросло в несколько раз, ясно, что нагрузка на больницы увеличивается.

С другой стороны, экономика и так подорвана карантинными ограничениями. Общество не видит в коронавирусе такой опасности, какой она была весной, когда большинство ограничения приветствовали, и значительная часть общества выступала за их ужесточение — вспомним хотя бы, что было в Новых Санжарах Полтавской области.

У меня такое впечатление, что обществу при нынешнем распространении болезни эти меры кажутся излишними.

Для экономики это, безусловно, будет ударом. Но насколько это обосновано с реальной точки зрения, мне сказать сложно.

- Еще одной темой недели стали договорённости по Карабаху. Напрямую Украины они не касаются, но условная «партия войны» в стране уже призывает Зеленского повторить опыт Азербайджана — решить вопрос Донбасса военным путём. Могут ли действительно власти страны решиться на подобный шаг?

— В нынешней ситуации власть, по моему мнению, не имеет таких намерений. Главное, что она может предъявить по Донбассу, — это сокращение жертв с украинской стороны благодаря более успешно, чем раньше, действующему режиму перемирия. Мне ясно, что повторять то, что происходило в Нагорном Карабахе, при нынешнем, по крайней мере, руководстве России — это невозможно, потому что будет совсем другое отношение РФ к этому конфликту.

Западные СМИ: Настоящими победителями в Нагорном Карабахе в конечном счете являются Москва и Анкара © РИА Новости, Министерство обороны РФ

Что касается Донбасса, то Минские соглашения такого не предусматривают, не говоря уже о позиции западных стран, которым в общем-то интересны только выборы в Донбассе, но никак не особый статус.