Физические лица-предприниматели (ФОП) на Украине смогут получить по 8 тысяч гривен (около 20 тыс. рублей) выплат, которые обещал президент Владимир Зеленский. Соответствующий закон обнародован 10 декабря на сайте парламента

Накануне закон обнародовали в парламентском издании «Голос Украины». Указано, что закон вступает в силу на следующий день после дня опубликования.

Закон обеспечивает в 2020-2021 гг. за счет госбюджета выплаты одноразовой материальной помощи застрахованным лицам, которые потеряли часть зарплаты или дохода из-за введенного карантина в связи с пандемией COVID-19.

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Также одноразовые выплаты бизнес получит для сохранения рабочих мест наемных работников. Наемным работникам предоставят 8 тысяч гривен помощи при условии, если средняя зарплата не превышает 30 тысяч гривен (около 75 тысяч рублей) и если они не работают по совместительству.

ФОПы должны быть зарегистрированы не раньше трех месяцев и те, чей основной вид деятельности по состоянию на 31 октября был остановлен согласно перечню Кабмина. Одноразовую компенсацию расходов бизнесу не будут предоставлять, если есть долг по единому социальному взносу.

Ранее предприниматели выходили на многочисленные акции протеста к зданиям Верховной Рады и Кабинета министров. Были столкновения между ФОПами и полицией. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал предпринимателям выплаты в размере 8 тысяч гривен и внес соответствующий документ на рассмотрение депутатов.