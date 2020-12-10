Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предлагает правительству Литвы рассмотреть возможность введения санкций в отношении производителя удобрений «Беларуськалий», если предприятие и далее будет преследовать работников за протесты против действующего главы государства Александра Лукашенко. Об этом 10 декабря сообщает Интерфакс

Тихановская призвала Европу брать пример с Литвы © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Она попросила не закупать продукцию «Беларуськалия».

«Чтобы деньги этих предприятий не поступали режиму Лукашенко. Это связано не только с "Беларуськалием", но также и с "Гродно Азотом", "Нафтаном" и другими компаниями, которые важны для режима. Но мы не говорим о вечной остановке — с приходом нового президента или переходного периода все связи должны быть возобновлены», — добавила Тихановская.

Она отметила, что обсуждала этот вопрос с представителями правительства Литвы.

«Да, мы говорили, но мнения политиков разделились. Мы подняли вопрос повышения цены транзита, привязки этого к условиям — если будете увольнять людей, мы поднимем цены и прекратим транзит. Чтобы были условия — если их не выполняете, мы введем дополнительные ограничения», — объяснила она.

Тихановская также подчеркнула, что в зимние месяцы белорусские активисты демократических сил перейдут к подпольной революции, которая доставит неприятности режиму.

В Белоруссии уже почти четыре месяца продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала объявленных властями результатов выборов, считает их сфальсифицированными.

ОАО «Беларуськалий» уволило 49 работников, принявших участие в забастовке, и заявило о принятии в будущем аналогичных мер «к отказывающимся от исполнения своих трудовых обязанностей в пользу решения присоединиться к идущей вразрез с законодательством страны стачке».