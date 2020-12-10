«"Беларуськалий" пользуется литовскими железными дорогами и Клайпедским морским портом для экспорта собственной продукции. Норвежская компания Yara недавно предупредила, что может ограничить закупки удобрений у "Беларуськалия" по причинам репрессий. "Беларуськалий" является одним из государственных предприятий Беларуси, которые находятся словно в кармане у Лукашенко. Работников этого предприятия увольняют за политическую позицию, поэтому мы начали говорить о санкциях в отношении "Беларуськалия"», — сказала Тихановская.
Она попросила не закупать продукцию «Беларуськалия».
«Чтобы деньги этих предприятий не поступали режиму Лукашенко. Это связано не только с "Беларуськалием", но также и с "Гродно Азотом", "Нафтаном" и другими компаниями, которые важны для режима. Но мы не говорим о вечной остановке — с приходом нового президента или переходного периода все связи должны быть возобновлены», — добавила Тихановская.
Она отметила, что обсуждала этот вопрос с представителями правительства Литвы.
«Да, мы говорили, но мнения политиков разделились. Мы подняли вопрос повышения цены транзита, привязки этого к условиям — если будете увольнять людей, мы поднимем цены и прекратим транзит. Чтобы были условия — если их не выполняете, мы введем дополнительные ограничения», — объяснила она.
Тихановская также подчеркнула, что в зимние месяцы белорусские активисты демократических сил перейдут к подпольной революции, которая доставит неприятности режиму.
В Белоруссии уже почти четыре месяца продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала объявленных властями результатов выборов, считает их сфальсифицированными.
ОАО «Беларуськалий» уволило 49 работников, принявших участие в забастовке, и заявило о принятии в будущем аналогичных мер «к отказывающимся от исполнения своих трудовых обязанностей в пользу решения присоединиться к идущей вразрез с законодательством страны стачке».