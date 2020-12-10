Протестными настроениями на Украине будут манипулировать, чтобы спровоцировать проведение досрочных парламентских выборов. Об этом рассказал житомирский журналист и общественный деятель Сергей Форест в интервью изданию Украина.ру

Сергей Форест о карантине выходного дня и о тех, кто использует недовольство людей в своих целях © Facebook, Сергей Форест

Эксперт отметил, что правящему классу необходимо ослабление президента, а это можно сделать только с помощью перезагрузки парламента, для которой надо создать необходимые условия, и сейчас их создают.

«И это не только локдаун и убытки малого бизнеса. Например, есть запрет проведения плановых операций. При этом понятно, что для депутатов, для чиновников высокого ранга возможности лечиться сохранят. А куда идти простым людям?» — указал Форест.

Исходя из этого на Украине может возникнуть взрывоопасная ситуация, но не исключено, что именно это и нужно тем, кто стоит за кулисами, добавил общественный деятель.

Крупный капитал борется за власть и за деньги, при этом интересы простых граждан некому защитить, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.