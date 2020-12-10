В последнее время на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом на Украине проходят манифестации предпринимателей, выступающих против карантинных ограничений для малого бизнеса.
Эксперт отметил, что правящему классу необходимо ослабление президента, а это можно сделать только с помощью перезагрузки парламента, для которой надо создать необходимые условия, и сейчас их создают.
«И это не только локдаун и убытки малого бизнеса. Например, есть запрет проведения плановых операций. При этом понятно, что для депутатов, для чиновников высокого ранга возможности лечиться сохранят. А куда идти простым людям?» — указал Форест.
Исходя из этого на Украине может возникнуть взрывоопасная ситуация, но не исключено, что именно это и нужно тем, кто стоит за кулисами, добавил общественный деятель.
Крупный капитал борется за власть и за деньги, при этом интересы простых граждан некому защитить, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.