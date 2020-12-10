Ранее избранный, по предварительным данным, президент США Джо Байден заявил о планах «многостороннего подхода» в отношении России, Ирана, Китая и других стран. В то же время он отметил, что до вступления в должность не может формулировать политику Вашингтона.
Эксперт отметил, что такая политика снижает беспокойство простых граждан, но у элит снова возникает соблазн вернуться к слиянию с финансистами Запада, как это было в печально известные времена всевластия российских олигархов.
«Между тем ясные ситуации показывают не только друзей, но и противников. Иногда лучше называть друг друга своими именами, чем притворяться союзниками, озабоченными благосостоянием другу друга», — указал Ренкас.
Поэтому пока американские силы и интересы властвуют на Украине и в Прибалтике, достигают Закавказья и Средней Азии, пока войска и тяжелая техника НАТО размещены в Польше и Румынии, не может быть и речи о сбалансированном сосуществовании США и России, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.