Очень серьезная угроза для России заключается в мягком проникновении Запада в ее сферу влияния, которое снова даст ложные заверения в том, что длительное сосуществование без соперничества с ним возможно. Об этом рассказал польский политолог Конрад Ренкас в интервью изданию Украина.ру

Конрад Ренкас: Первой жертвой Байдена на Украине может стать Зеленский, а не Донбасс © vk.com, Конрад Ренкас Джо Байден заявил о планах «многостороннего подхода» в отношении России, Ирана, Китая и других стран. В то же время он отметил, что до вступления в должность не может формулировать политику Вашингтона.

Эксперт отметил, что такая политика снижает беспокойство простых граждан, но у элит снова возникает соблазн вернуться к слиянию с финансистами Запада, как это было в печально известные времена всевластия российских олигархов.

«Между тем ясные ситуации показывают не только друзей, но и противников. Иногда лучше называть друг друга своими именами, чем притворяться союзниками, озабоченными благосостоянием другу друга», — указал Ренкас.

Поэтому пока американские силы и интересы властвуют на Украине и в Прибалтике, достигают Закавказья и Средней Азии, пока войска и тяжелая техника НАТО размещены в Польше и Румынии, не может быть и речи о сбалансированном сосуществовании США и России, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.