Польский политический аналитик Конрад Ренкас поделился своим видением вероятных последствий избрания Джо Байдена для Польши, Великобритании и Европейского союза, а также для России и Украины

— Пан Ренкас, четыре года назад Вы были одним из немногих польских аналитиков, которые заявили, что избрание Трампа противоречит национальным интересам Польши. Вы и сейчас так думаете?

— Конечно, и я скажу больше: только дурак, слепой или лжец может сегодня утверждать, что президентство Дональда Трампа было выгодно для Польши. К сожалению, эти четыре года превзошли все самые худшие ожидания и прогнозы.

Мы могли ожидать экономического угнетения, а на практике достигли уровня колониальной эксплуатации. В первую очередь этому способствовали долгосрочное соглашение об импорте американского сжиженного природного газа, трагическое для польской экономики, и фактическое освобождение американских корпораций в Польше не только от робких попыток фискальной системы взыскать с них налоги, но и от любого повседневного контроля.

Анатолий Вассерман: Байден плюнет на Минские соглашения, если окажется в Белом доме © РИА Новости, Александр Натрускин

В награду за свою верную службу США и безграничную, хотя и одностороннюю, любовь к Трампу, выраженную в инициативе создания в Польше «Форта Трамп» — базы/города его имени (а последним, кто удостоился такой чести в Польше, был… Иосиф Сталин), политический класс Польши получил дополнительные и публичные унижения от американцев. Однако и после этого он продолжил ползать, недавно не только согласившись, что Польша будет нести дополнительные расходы по содержанию армии США на своей территории, но и фактически исключив американских солдат и персонал в Польше из-под юрисдикции нашей судебной системы. Такие привилегии в последний раз имели на наших землях немецкие нацисты во время Второй мировой войны.

И все это приготовил для влюбленных в него поляков не кто иной, как замечательный дядюшка Трамп.

— Президент Польши Анджей Дуда поздравил Джо Байдена не с победой на выборах, а с «успешной президентской кампанией», да еще и упомянул об ожидании решения коллегии выборщиков. При этом четыре года назад все было совсем иначе. В штабе ПиС действительно не теряют надежд на победу Трампа или это просто свидетельство уровня соответствующих советников Дуды и Качиньского?

— С моей точки зрения, польский президент, премьер-министр и глава правящей партии являются лишь чиновниками низкого ранга в американском аппарате власти в Польше и Европе. В эпоху колониализма разве снизошел бы британский офицер до того, чтобы сообщать своему слуге-индусу, кто именно взошел на трон Англии? Точно так же ничего важного ныне не говорят полякам. Они договорятся в Вашингтоне между собой, пришлют нового посла, и тогда пан Дуда и пан Качиньский будут докладывать новым господам. До этого ни их желания, ни сомнения никого не интересуют.

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— 9 ноября Анджей Дуда во время торжественной ратификации нового польско-американского соглашения о военном сотрудничестве высказал надежду, что «наше партнерство выше политических разногласий». Удастся ли властям Польши наладить отношения с администрацией Байдена, который в ходе предвыборной кампании называл Польшу в числе авторитарных режимов в Восточной Европе, сравнивая ее с Венгрией и даже Белоруссией?

— Готовности для этого у команды ПиС — с лихвой. Образно говоря, если только новая вашингтонская администрация выскажет такое пожелание, то Ярослав Качиньский и Збигнев Зёбро немедленно и радостно совершат камингаут, возглавив организованный польским правительством «парад равенства».

Дмитрий Абзалов: После победы Байдена Зеленскому грозит госпереворот © РИА Новости, Владимир Трефилов Хиллари Клинтон как антироссийским «ястребом войны». Потребовалось немало времени, чтобы польская провинция перешла на новые рельсы, однако это произошло настолько эффективно, что политики ПиС во главе с тогдашним министром обороны Польши Антонием Мацеревичем добровольно соглашались участвовать в антикитайской кампании Трампа.

Теперь, вероятно, произойдет то же самое. Вопрос только в том, понадобятся ли Джо Байдену именно Качиньский с Моравецким или он назначит других туземцев вождями польского племени. Может, переноску багажа для американских господ в Восточной Европе и вовсе поручат не менее рьяным литовцам или даже так желающим заработать копейку для своих семей украинцам. А поляки должны будут поклониться и ждать, пока новый бог на земле позволит им встать.

— Лидеры Евросоюза и большинства его стран, а также премьер-министр Великобритании поздравили Байдена искренне, если не сказать раболепно. Чего они ждут от Байдена и что именно ЕС и Великобритания в действительности могут ожидать от новой администрации США?

— Ситуация в Великобритании на пороге реального BREXIT существенно отличается или даже противоположна той, что сложилась в Европейском союзе. Европейское демолиберальное образование, в котором вырос даже надлокальный лидер, Эмманюэль Макрон, приветствует Джо Байдена просто как своего идеологического коллегу. По сути, он является представителем кругов, принимающих решения в этой среде, которая рассчитывает на полное возобновление проекта глобализации и восстановление привычной дипломатии, разыгрываемой в закрытых клубах и на экономических форумах, а не в Твиттере.

Что значит для Донбасса приход Байдена © AFP, Angela Weiss

Совершенно в ином положении находится премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, для которого договор и «особый союз» с США были удобным алиби для политики BREXIT, но составляли обузу во внутренней политике. Нельзя забывать, что объявленное полное открытие британского рынка для американской продукции, особенно сельскохозяйственной и пищевой, сильно возмутило часть сторонников BREXIT, то есть фермеров, а также защитников окружающей среды, которые критикуют низкие американские стандарты и говорят об угрозах, связанных с генетически модифицированными пищевыми продуктами, произведенными в США. Также Джонсону не удалось до конца опровергнуть слухи, что ценой нового американо-британского союза станет приватизация американскими фондами Британской службы здравоохранения (NHS).

Однако, несмотря на все эти оговорки, Джонсон любил изображать себя почти двойника Трампа. Это соответствовало тщеславию английского политика, который явно видел себя реинкарнацией Черчилля, в том числе и в своей атлантической политике. Именно в этом контексте Джонсон оказался в положении озорного хулигана, который подружился с самым главным хулиганом в школе, чтобы отрываться на других учениках, и сразу после того, как он пришел в класс, узнал, что его партнера-«гориллу» отправили в исправительное учреждение.

Владимир Жарихин: При Байдене в бывшем СССР новых потрясений не будет. Будут старые © РИА Новости, Владимир Трефилов

Однако, хотя смена хозяина Белого дома может до некоторой степени опрокинуть иерархию европейских союзников Америки, это, конечно, не нарушит сам принцип американского господства над всей западной и центральной частью континента.

— Президент России, в отличие от 2016 года, не спешит поздравлять нового хозяина Белого дома. Это неудивительно, поскольку на протяжении всей кампании Байден заявлял, что «Россия является главной угрозой для Соединенных Штатов». С другой стороны, демократы уже один раз пытались нажать кнопку «Перезагрузка» с Россией (хотя им это не совсем удалось). Возможна ли еще одна подобная попытка?

— Как ни парадоксально, но я считаю, что выбор Байдена пойдет на пользу России. При всем моем уважении и симпатии к великому русскому народу — он способен на поистине гигантские дела только в ситуации неминуемой опасности. Немного упрощая: враг должен быть уже под Москвой, чтобы русские отбросили свою пассивность (иногда называемую оборонительной стратегией, иногда добродушием, а иногда чрезмерным славянским оптимизмом) и бросились в последний решительный бой.

На самом деле куда более серьезная угроза для России — это мягкое проникновение Запада, которое снова даст ложные заверения в том, что длительное сосуществование без соперничества с ним возможно. Это снижает беспокойство простых граждан, но у элит снова возникает соблазн вернуться к слиянию с финансистами Запада, что мы помним по печально известным временам всевластия российских олигархов. Между тем ясные ситуации показывают не только друзей, но и противников. Иногда лучше называть друг друга своими именами, чем притворяться союзниками, озабоченными благосостоянием другу друга.

Поэтому пока американские силы и интересы властвуют на Украине и в Прибалтике, достигают Закавказья и Средней Азии, пока войска и тяжелая техника НАТО размещены в Польше и Румынии — до тех пор не может быть и речи о сбалансированном сосуществовании США и России. Потому что в такой системе Россия всегда будет объектом экспансии, оттесненным в оборону, и будет обречена на роль державы второго или даже третьего разряда. Такими являются стратегические геополитические интересы Соединенных Штатов, независимо от того, хотел ли г-н Трамп и его спонсоры с участием России сначала победить Китай, или г-н Байден и его соратники попытаются достичь соглашения с Китаем о разрушении России.

Кирилл Молчанов: Ошибочно полагать, что Байден наведет на Украине новый порядок © Facebook, Денис Жарких

— Ряд экспертов выразили надежду, что при правлении Байдена удастся завершить проект, соединяющий Россию и многие страны Евросоюза — речь о газопроводе «Северный поток — 2». Разделяете ли вы такой оптимизм?

— В данном случае решающим фактором являются деньги, а точнее деньги… спонсоров президентской кампании в США. В стране, управляемой крупными корпорациями, именно их интересы имеют приоритет. Поэтому мы, вероятно, в ближайшее время увидим, считают ли те, кто стоит за Байденом, «Северный поток — 2» угрозой для себя или конкурентом для своих проектов.

Однако, хотя политические причины являются второстепенными, стоит отметить, что Трамп саботировал «Северный поток — 2», стремясь уменьшить в мире влияние Европы, в первую очередь Германии, а не просто пытаясь обеспечить монопольное положение для американских энергоресурсов. Потому нельзя исключать, что команда Байдена может сосредоточиться на антироссийском аспекте блокирования этого проекта. Однако, даже если это произойдет, то, вероятно, в более закулисной форме, в отличие от псевдодипломатии Трампа в Твиттере — например, под предлогом санкций за «нарушение прав человека» в России или чего-то подобного из привычного репертуара глобального либерального лагеря, к которому относятся и американские демократы. Так что я бы не рассчитывал на отсутствие «интереса» к проекту «Северный поток — 2» со стороны новой администрации США.

— Джо Байден неоднократно обещал увеличить военную помощь США Украине. На ваш взгляд, будут ли выполнены эти обещания и если да, то не спровоцирует ли это новый виток конфликта на Донбассе?

— Как мы помним, предыдущая смена власти в Белом доме также привела к ротации на «Киевском престоле». Можно с уверенностью предположить, что рано или поздно эта операция повторится и теперь. То есть первой жертвой Байдена может стать Зеленский, а не Донбасс, особенно учитывая непоследовательную позицию действующего президента Украины в отношении уголовных дел против семьи Байденов. К сожалению, в конечном итоге нельзя исключать эскалации против народных республик, в том числе в рамках более широкой стратегии прямого вовлечения России в этот конфликт, потому и Донецк, и Луганск, и Москва должны быть к этому готовы.

Президент Байден: чего ждать и чего не ждать Украине © REUTERS, Kevin Lamarque/File Photo

С другой стороны, для украинцев это, вероятно, последний шанс сбросить западное иго и вернуться к роли хозяев в своей стране. Однако, скорее всего, отягощенные бедностью, ложью, коррупцией и фашизмом, они не смогут этого сделать, в лучшем случае послужив пушечным мясом в трагической братоубийственной войне, — будь то на Донбассе или даже непосредственно против России, и это станет настоящим концом истории Украины.

Меня это беспокоило бы лишь постольку, поскольку не препятствовало бы возвращению Польше Львова и других украденных земель, но для самих украинцев это был бы удар. Удар, который могла предотвратить только Россия. Ведь сколько раз в истории Россия спасала Украину без украинцев или даже против них? Но, возможно, президентство Байдена их разбудит. Чего я, в конце концов, желаю Украине и украинцам.