Украинское пацифистское движение осудило политически мотивированное преследование журналиста Руслана Коцабы за выражение его антивоенных взглядов и потребовало от правительства Украины прекратить репрессии против пацифистов. Об этом 8 декабря говорится в сообщении на странице «Украинское Движение Пацифистов» в Facebook

Отмечается, что на 10 декабря суд в Коломые Ивано-Франковской области назначил слушание по уголовному делу против Коцабы, опубликовавшего в 2015 году видеоблог, призывающий бойкотировать мобилизацию для вооруженного конфликта на востоке Украины. Судьи допросят 58 свидетелей предполагаемого политического воздействия видеоблога Коцабы и вынесут свое решение. Журналист Коцаба рассказал, как переоценил свое отношение к Евромайдану © Facebook, Руслан Коцаба

«Украинское пацифистское движение осуждает политически мотивированное преследование Руслана Коцабы за выражение его антивоенных взглядов. Мы требуем от правительства Украины прекратить репрессии против пацифистов. Также мы призываем гражданское общество в Украине и во всем мире поднять голоса в поддержку прав человека на мир, свободу мысли и выражения мнений в Украине», — говорится в заявлении.

Коцаба был обвинен в государственной измене и препятствовании проведению военных операций, преступлениях, наказуемых лишением свободы на срок от 5 до 15 лет, арестован и объявлен Amnesty International узником совести.

После 524 суток ареста и скандального судебного разбирательства он был оправдан Апелляционным судом Ивано-Франковской области и отпущен в зале суда. Однако в 2017 году Высший специализированный суд по гражданским и уголовным делам отменил оправдательный приговор и назначил пересмотр дела. Затем несколько судей и местных судов отказались от рассмотрения дела. Суд постановил вернуть официальное обвинение для дальнейшего расследования, но постановление было отменено апелляционным судом.