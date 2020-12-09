Отмечается, что на 10 декабря суд в Коломые Ивано-Франковской области назначил слушание по уголовному делу против Коцабы, опубликовавшего в 2015 году видеоблог, призывающий бойкотировать мобилизацию для вооруженного конфликта на востоке Украины. Судьи допросят 58 свидетелей предполагаемого политического воздействия видеоблога Коцабы и вынесут свое решение.
«Украинское пацифистское движение осуждает политически мотивированное преследование Руслана Коцабы за выражение его антивоенных взглядов. Мы требуем от правительства Украины прекратить репрессии против пацифистов. Также мы призываем гражданское общество в Украине и во всем мире поднять голоса в поддержку прав человека на мир, свободу мысли и выражения мнений в Украине», — говорится в заявлении.
Коцаба был обвинен в государственной измене и препятствовании проведению военных операций, преступлениях, наказуемых лишением свободы на срок от 5 до 15 лет, арестован и объявлен Amnesty International узником совести.
После 524 суток ареста и скандального судебного разбирательства он был оправдан Апелляционным судом Ивано-Франковской области и отпущен в зале суда. Однако в 2017 году Высший специализированный суд по гражданским и уголовным делам отменил оправдательный приговор и назначил пересмотр дела. Затем несколько судей и местных судов отказались от рассмотрения дела. Суд постановил вернуть официальное обвинение для дальнейшего расследования, но постановление было отменено апелляционным судом.