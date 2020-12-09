Во вторник 75 горняков шахты «Лесная» госпредприятия «Львовуголь» спустились в шахту, но отказались работать. Об этом 9 декабря сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины и Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец в Facebook

Бастующие шахтеры Кривого Рога обратились за помощью к Зеленскому © пресс-служба президента Украины

По словам Волынца, шахтеры находятся в камере ожидания в приствольном дворе.

«В выработке холодно. Люди не должны еще и переболеть», — подчеркнул Волынец.

Забастовки шахтеров на Украине проходят регулярно. Так, в конце августа горняки шахты «Надежда» во Львовской области остались под землей, требуя выплатить им задолженность по зарплате. В начале сентября горняки железорудной шахты «Октябрьская» в Кривом Роге после ночной смены отказались подниматься на поверхность. Они объявили акцию протеста с требованием повысить зарплату, уволить менеджмент, вернуть льготный стаж, а также прекратить нарушения при аттестации.