«Требуют выплаты зарплаты и погашения зарплатной задолженности», — объяснил он.
По словам Волынца, шахтеры находятся в камере ожидания в приствольном дворе.
«В выработке холодно. Люди не должны еще и переболеть», — подчеркнул Волынец.
Забастовки шахтеров на Украине проходят регулярно. Так, в конце августа горняки шахты «Надежда» во Львовской области остались под землей, требуя выплатить им задолженность по зарплате. В начале сентября горняки железорудной шахты «Октябрьская» в Кривом Роге после ночной смены отказались подниматься на поверхность. Они объявили акцию протеста с требованием повысить зарплату, уволить менеджмент, вернуть льготный стаж, а также прекратить нарушения при аттестации.