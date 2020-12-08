Первый президент Украины Леонид Кравук еще во времена СССР производил не самое приятное впечатление, расказал политолог Дмитрий Выдрин в интервью изданию Украина.ру

«Кравчук был такой себе «сельский реднек». Или, по-нашему, рагуль — но с высокой партийной «посадкой». Для него политика — это когда одни чего-то сажают, а другие кого-то доят», — сказал Выдрин.

Звать Германию и Польшу. Кравчук рассказал о «плане Б» по Донбассу © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк Интервью Выдрина можно прочитать на нашем сайте.

Он также вспомнил, как однажды Кравчук, занимавший в то время должность заведующего отделом пропаганды и агитации республиканского ЦК, был его заместителем в комиссии госэкзамена по политологии в Высшей партийной школе в Киеве.

Всем слушателям он задавал дополнительный вопрос про «дрожжевание» в их районе, а слушательницам — про «лактацию», рассказал политолог.

«Я этих политологических терминов не знал. Думал, что это как-то связано с самогоноварением и сексуальной жизнью», — отметил эксперт.

По его словам, слушатели потом объяснили, что эти понятия связаны с производством кормов и дойкой коров.