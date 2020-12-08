Пандемия COVID-19 нанесла удар по экономике Латвии, и, несмотря на помощь ЕС, неизвестно, как это скажется на стране в будущем, отметил Линдерман.
Он пояснил, что пока нельзя предсказать, возродится ли международный туризм и сохранится ли в ЕС свободный рынок рабочей силы, готовый к приему безработных из Латвии.
«Одно могу сказать точно: пока длится холодная война между США и Россией, Запад не бросит Прибалтику умирать с голоду», — заявил Линдерман.
Однако, по его словам, начнется другая история, если градус холодной войны существенно снизится, что не исключено.
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