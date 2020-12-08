Пандемия COVID-19 нанесла удар по экономике Латвии, и, несмотря на помощь ЕС, неизвестно, как это скажется на стране в будущем, отметил Линдерман.

МИД РФ отреагировал на задержание журналистов Sputnik в Латвии
МИД РФ отреагировал на задержание журналистов Sputnik в Латвии
© РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк
Он пояснил, что пока нельзя предсказать, возродится ли международный туризм и сохранится ли в ЕС свободный рынок рабочей силы, готовый к приему безработных из Латвии.

«Одно могу сказать точно: пока длится холодная война между США и Россией, Запад не бросит Прибалтику умирать с голоду», — заявил Линдерман.

Однако, по его словам, начнется другая история, если градус холодной войны существенно снизится, что не исключено.

Полностью прочитать интервью можно здесь.