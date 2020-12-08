Нацбанк взял реванш у Коломойского по делу курорта «Буковель»
Нацбанк взял реванш у Коломойского по делу курорта «Буковель»
© commons.wikimedia.org, Антон Алексеенко
«Персоналу курорта в первые дни удалось запустить почти треть трасс и подъёмников, что стало своеобразным рекордом по скорости подготовки «Буковеля» к приезду отдыхающих. 

В прошлом году открытие сопровождалось соревнованиями лыжников и сноубордистов, но сейчас решили обойтись без этого, просто запустив подъёмники и открыв часть трасс.

Сейчас на курорте обустраивают «Буковельскую ярмарку» и готовятся зажечь огни на ёлке.

Жилье на новогодние и рождественские праздники в «Буковеле» выкуплено на 100%.