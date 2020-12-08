«Персоналу курорта в первые дни удалось запустить почти треть трасс и подъёмников, что стало своеобразным рекордом по скорости подготовки «Буковеля» к приезду отдыхающих.
В прошлом году открытие сопровождалось соревнованиями лыжников и сноубордистов, но сейчас решили обойтись без этого, просто запустив подъёмники и открыв часть трасс.
Сейчас на курорте обустраивают «Буковельскую ярмарку» и готовятся зажечь огни на ёлке.
Жилье на новогодние и рождественские праздники в «Буковеле» выкуплено на 100%.