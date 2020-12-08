Нынешняя ситуация в Нагорном Карабахе напоминает то, что происходило с Донбассом в 2014 году. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала военный корреспондент Кристина Мельникова, побывшая в Ереване

Витрина Тюркского мира. Что Азербайджан хочет сделать из Карабаха © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

«В Армении было то же самое. Я не знаю ни одной семьи из Арцаха, которая осталась бы брошенной. Тем, у кого здесь нет родственников, предоставляли общежитие, гостиницы в Ереване были заполнены беженцами. Очень много незнакомых армянских семей в Ереване были готовы разместить у себя беженцев из Арцаха», — рассказала Кристина Мельникова.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

ВС Азербайджана начали военную операцию по возвращению территорий, потерянных в 1992-1994 годах в ходе карабахской войны, утром 27 сентября.

После полутора месяцев ожесточенных боев в ночь на 10 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали мирное соглашение.

Под контроль Баку 20 ноября перешел Агдамский район, 25-го — Кельбаджарский, 1 декабря — Лачинский район.

По условиям соглашения в регион прибыл российский миротворческий контингент в составе двух тысяч военнослужащих.