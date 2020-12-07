Певица украинского происхождения Наташа Королева заявила, что ей фактически приходится экономить каждую копейку, поэтому артистка приняла решение не только закрыть свой салон красоты, но и распустить коллектив, пишет издание «Дни.ру» 7 декабря

Дизайнер Аника Керимова, много лет сотрудничающая с Королевой, рассказала, что во время последней встречи певица пожаловалась ей на сложное финансовое положение и меры экономии, которые ей пришлось принять.

«Очиститься от тяжелого груза»: Королева сделала признание с тропического острова © Королева/Инстаграм

В конце ноября в СМИ появилась информация, что на певицу подала в суд мэрия Москвы за самострой, часть помещений которого были оформлены как музыкальный театр, а часть и вовсе не значились в документах. Сама Королева этот факт опровергает, но местные жители заявили, что в здании на Мосфильмовской, 70 действительно руководит Королева, только не театром, а салоном красоты.

Пожаловалась певица своему дизайнеру и на самое страшное — расставание с музыкантами, которые много лет работали с исполнительницей «Желтых тюльпанов».

«Сердце кровью обливается, у меня коллектив — суперпрофи, но больше содержать их не могу», — заявила Королева.

Сейчас Наташа Королева на отдыхе «с аборигенами», по данным СМИ, артистка улетела в Танзанию. По ее собственному признанию, она хочет там «перезагрузиться», избавившись от «груза 2020 года», ведь, помимо финансовых проблем, в уходящем году ей пришлось столкнуться и с изменой мужа стриптизера Сергея Глушко.