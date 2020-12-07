Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой, 15-летняя Мария, рассказала о подробностях своей личной жизни и поделилась планами на будущее в интервью каналу «1+1» 6 декабря

Звезду «Сватов» застукали за откровенной перепиской с украинским актером © Adrianna Calvo/Pexels Маша Полякова дебютировала как актриса в сериале Sex Insta Zno, где снялась в эпизодической роли самой себя. На премьеру девушка пришла со своим возлюбленным. Известно, что парню тоже 15 лет, а его роман со звездной наследницей длится уже 9 месяцев. Рассказала юная актриса и о травле, которой подвергается в школе.

«Я начала заниматься музыкой, создала свою рок-группу, и очень сильный хейт от всех моих знакомых. Но я человек, который не обращает на это внимания», — сказала она.

Учится Полякова-младшая в элитном учебном заведении киевской гимназии «Консул». Параллельно занимается спортом и берет уроки вокала. Совсем недавно девушка рассказывала, что мечтает стать адвокатом, но на этот раз заявила, что после школы хочет поехать в США, чтобы учиться в музыкальном колледже Беркли на вокальном отделении.