Заявления президента Украины Владимира Зеленского и его демонстративный визит в Донбасс в День вооруженных сил являются симптомом нарастающей угрозы эскалации конфликта в Донбассе. Об этом 6 декабря заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина, передает РИА Новости

Зеленский поздравил украинцев с днем Вооруженных сил © пресс-служба президента Украины

«Сегодня мы видим, что, по крайней мере, по части "ар" и "мо" Зеленский стремится продолжать прежний курс. Его сегодняшние заявления к Дню вооруженных сил Украины и демонстративный визит на Донбасс показывает, что в нем мало что осталось от образа "голубя мира", с которым он шел на выборы», — сказала Панина.

Накануне Зеленский посетил зону проведения операции в Донбассе, где встретился с украинскими военными.