Панина напомнила, что в ходе своей избирательной кампании Зеленский собирался предложить альтернативу курсу Порошенко, получившего в народе обозначение «армовир» (армия-мова-вира). Этот курс предполагал милитаризацию страны, уничтожение русского языка и канонической церкви на Украине.
«Сегодня мы видим, что, по крайней мере, по части "ар" и "мо" Зеленский стремится продолжать прежний курс. Его сегодняшние заявления к Дню вооруженных сил Украины и демонстративный визит на Донбасс показывает, что в нем мало что осталось от образа "голубя мира", с которым он шел на выборы», — сказала Панина.
Накануне Зеленский посетил зону проведения операции в Донбассе, где встретился с украинскими военными.