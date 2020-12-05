Сотрудники линейного отдела полиции (ЛОП) в аэропорту Нур-Султана нашли утерянный файл, в котором находились документы и деньги на сумму более двух тысяч долларов. Об этом 5 декабря сообщает пресс-служба департамента полиции на транспорте, передает Sputnik Казахстан

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В ходе патрулирования сотрудники ЛОП нашли файл, в котором находились документы и денежные средства в сумме 1 800 долларов и 50 тысяч российских рублей.

По документам полицейские узнали о том, что их владелец обращался в посольство США в Нур-Султане для получения визы, стражи порядка связались с посольством и попросили гражданина перезвонить по телефону доверия отдела полиции.

«Спустя два часа россиянин позвонил в ЛОП. Он объяснил, что находится без документов и денег, и попросил транспортных полицейских привезти утерянный файл в гостиницу», — говорится в сообщении.

Деньги и документы были возвращены мужчине в полном объеме. В свою очередь россиянин искренне поблагодарил полицейских.