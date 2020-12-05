Как оказалось, гражданин РФ прибыл авиарейсом Стамбул — Нур-Султан, пошел в обменный пункт, где по своей невнимательности оставил файл, после чего сел в такси и уехал в гостиницу.
В ходе патрулирования сотрудники ЛОП нашли файл, в котором находились документы и денежные средства в сумме 1 800 долларов и 50 тысяч российских рублей.
По документам полицейские узнали о том, что их владелец обращался в посольство США в Нур-Султане для получения визы, стражи порядка связались с посольством и попросили гражданина перезвонить по телефону доверия отдела полиции.
«Спустя два часа россиянин позвонил в ЛОП. Он объяснил, что находится без документов и денег, и попросил транспортных полицейских привезти утерянный файл в гостиницу», — говорится в сообщении.
Деньги и документы были возвращены мужчине в полном объеме. В свою очередь россиянин искренне поблагодарил полицейских.