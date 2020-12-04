Пограничные наряды Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) не фиксировали выстрелы вдоль границы с Российской Федерацией. Об этом 4 декабря сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченко в комментарии Укринформу

Демченко отметил, что по информации, поступившей от российских пограничников в Госпогранслужбу около 11.00 (12.00 мск), происшествие якобы состоялась в полночь по московскому времени. Неизвестные с территории Украины пытались прорваться в РФ, есть погибший © РИА Новости, Александр Мазуркевич | Перейти в фотобанк

«В настоящее время дополнительно проверяется участок местности, на который указывает смежная сторона, где могло произойти нарушение границы», — сказал Демченко.

По его словам, российская сторона до сих пор не информировала украинских пограничников ни о каких нестандартных ситуациях на общем участке границы. Отмечается, что состоится погранично-представительская встреча для выяснения всех обстоятельств, о которых говорит российская сторона.

В пятницу ФСБ РФ сообщило, что трое неизвестных вооруженных мужчин нарушили границу со стороны Украины. При попытке задержания они открыли огонь, в результате ответного огня со стороны российских пограничников один из нарушителей был убит, остальные бежали на территорию Украины.