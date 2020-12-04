Демченко отметил, что по информации, поступившей от российских пограничников в Госпогранслужбу около 11.00 (12.00 мск), происшествие якобы состоялась в полночь по московскому времени.
«В настоящее время дополнительно проверяется участок местности, на который указывает смежная сторона, где могло произойти нарушение границы», — сказал Демченко.
По его словам, российская сторона до сих пор не информировала украинских пограничников ни о каких нестандартных ситуациях на общем участке границы. Отмечается, что состоится погранично-представительская встреча для выяснения всех обстоятельств, о которых говорит российская сторона.
В пятницу ФСБ РФ сообщило, что трое неизвестных вооруженных мужчин нарушили границу со стороны Украины. При попытке задержания они открыли огонь, в результате ответного огня со стороны российских пограничников один из нарушителей был убит, остальные бежали на территорию Украины.