Руководство Турции еще в 1990-е годы, после развала СССР, провозгласило курс на неоосманизм и пантюркизм, в частности, развивало активные связи со странами Средней Азии.
Однако, отметил эксперт, Турция очень успешно экономически развивалась пару десятилетий, и теперь президент Реджеп Эрдоган пытается замещать неоосманизмом тот экономический рост, который на сегодня закончился.
«Политика Эрдогана острая и резкая, она направлена на создание трудностей по всему периметру с тем, чтобы влиять на окружающие страны, но я не думаю, что амбиции Турции могут осуществиться. Другое дело, что это может довольно долго продолжаться и приносить серьезные проблемы в разных регионах», — указал Искандарян.
И все же, добавил политолог, Турция не обладает ресурсами, чтобы осуществить этот курс на пантюркизм и неоосманизм.
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