В начале 1990-х годов Турция пыталась проводить политику старшего брата тюркских государств, но тогда оказалось, что у Турции просто нет ресурсов, чтобы политически объединить страны от Синьцзяна и Казахстана до Турции. Об этом рассказал директор Института Кавказа (Ереван) Александр Искандарян в интервью изданию Украина.ру

Александр Искандарян: кто он © Sputnik /Asatur Yesayants | Sputnik /Asatur Yesayants | Перейти в фотобанк

Однако, отметил эксперт, Турция очень успешно экономически развивалась пару десятилетий, и теперь президент Реджеп Эрдоган пытается замещать неоосманизмом тот экономический рост, который на сегодня закончился.

«Политика Эрдогана острая и резкая, она направлена на создание трудностей по всему периметру с тем, чтобы влиять на окружающие страны, но я не думаю, что амбиции Турции могут осуществиться. Другое дело, что это может довольно долго продолжаться и приносить серьезные проблемы в разных регионах», — указал Искандарян.

И все же, добавил политолог, Турция не обладает ресурсами, чтобы осуществить этот курс на пантюркизм и неоосманизм.

Полностью интервью можно прочитать здесь.