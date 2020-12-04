Александр Искандарян: кто он
Александр Искандарян: кто он
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Руководство Турции еще в 1990-е годы, после развала СССР, провозгласило курс на неоосманизм и пантюркизм, в частности, развивало активные связи со странами Средней Азии.

Однако, отметил эксперт, Турция очень успешно экономически развивалась пару десятилетий, и теперь президент Реджеп Эрдоган пытается замещать неоосманизмом тот экономический рост, который на сегодня закончился.

«Политика Эрдогана острая и резкая, она направлена на создание трудностей по всему периметру с тем, чтобы влиять на окружающие страны, но я не думаю, что амбиции Турции могут осуществиться. Другое дело, что это может довольно долго продолжаться и приносить серьезные проблемы в разных регионах», — указал Искандарян.

И все же, добавил политолог, Турция не обладает ресурсами, чтобы осуществить этот курс на пантюркизм и неоосманизм.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

 