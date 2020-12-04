Туристическая отрасль Киева после пандемии будет восстанавливаться не менее двух лет. Об этом 4 декабря сообщили на сайте Киевской горгосадминистрации (КГГА)

Зеленский поручил развивать туризм на Украине © РИА Новости, Петр Задорожный | Перейти в фотобанк Марина Хонда.

Она отметила, что в 2020 году Киев посетило наименьшее количество иностранных туристов за последние десять лет. После ослабления ограничений за первое полугодие в украинской столице побывали 276 тысяч туристов, а за 9 месяцев поступления от турсбора составили почти 30 млн гривен (около 75 млн рублей).

Хонда подчеркнула, что начаты переговоры с посольствами Нидерландов, Финляндии и других стран, чтобы уже весной запустить проекты по продвижению туризма. Прежде всего, они будут направлены на ознакомление иностранных туристических агентств и представителей СМИ с Украиной и Киевом.

Последние недели число заражений COVID-19 на Украине в сутки росло тысячами. Три недели в стране действовал карантин выходного дня. Украинские СМИ сообщали, что Кабмин примет решение о введении более жестких карантинных ограничений с 23 декабря по 15 января — на рождественские и новогодние праздники. Среди них — введение локдауна. Окончательное решение еще не принято.