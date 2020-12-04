К работе над пробной партией средства приступила компания GL Rapha.
В случае успешного прохождения всех проверок уже в январе в Корее начнется производство российской вакцины на постоянной основе.
Планируется, что компания из Южной Кореи сможет поставлять более 150 миллионов доз вакцины на мировой рынок, большая часть из которых будет направляться в ближневосточный регион.
В России к настоящему моменту зарегистрированы две вакцины против COVID-19. Первым регистрацию прошел препарат под названием «Спутник V», разработанный центром имени Гамалеи. 14 октября президент Владимир Путин объявил о регистрации «ЭпиВакКороны» от центра «Вектор».