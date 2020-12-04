В Южной Корее начали производить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом 3 декабря сообщило РИА Новости

Путин допустил производство «Спутник V» в Китае и Индии © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

В случае успешного прохождения всех проверок уже в январе в Корее начнется производство российской вакцины на постоянной основе.

Планируется, что компания из Южной Кореи сможет поставлять более 150 миллионов доз вакцины на мировой рынок, большая часть из которых будет направляться в ближневосточный регион.

В России к настоящему моменту зарегистрированы две вакцины против COVID-19. Первым регистрацию прошел препарат под названием «Спутник V», разработанный центром имени Гамалеи. 14 октября президент Владимир Путин объявил о регистрации «ЭпиВакКороны» от центра «Вектор».