Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько назвал причины, по которым украинцы проголосовали за независимость в 1991 году. Он рассказал об этом в интервью изданию Украина.ру

Кость Бондаренко назвал имена столпов независимой Украины © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

По словам Безпалько, этот процесс является следствием проводимой советскими властями политики и украинизации.

«Это результат формирования национальной элиты, представители которой, несмотря на членство в Коммунистической партии, обладали национальным антирусским и антироссийским сознанием. Когда я говорю об антироссийском сознании, я имею в виду не ненависть к великороссам или к Российской Федерации, а неприятие идеи общерусского государства», — отметил эксперт.

Он добавил, что этой идее были привержены также уроженцы Малороссии, самым известным из которых является Николай Гоголь, поэтому референдум за независимость был в большей степени связан с национальной политикой периода советской истории Украины.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.