Первого декабря 1991 года состоялся Всеукраинский референдум, на котором более 90% участников голосования при явке в 84% высказались за независимость страны.
По словам Безпалько, этот процесс является следствием проводимой советскими властями политики и украинизации.
«Это результат формирования национальной элиты, представители которой, несмотря на членство в Коммунистической партии, обладали национальным антирусским и антироссийским сознанием. Когда я говорю об антироссийском сознании, я имею в виду не ненависть к великороссам или к Российской Федерации, а неприятие идеи общерусского государства», — отметил эксперт.
Он добавил, что этой идее были привержены также уроженцы Малороссии, самым известным из которых является Николай Гоголь, поэтому референдум за независимость был в большей степени связан с национальной политикой периода советской истории Украины.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.