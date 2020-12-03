Три страны, которые не приняли участие в неформальной встрече Совбеза ООН по минским договоренностям, прошедшей по инициативе России, объяснили свое отсутствие. Об этом 3 декабря сообщает РИА Новости

Украина будет бойкотировать заседание Совбеза ООН — Кулеба © Facebook, Dmytro Kuleba

«Эта встреча была явной попыткой представить ложный и вводящий в заблуждение сюжет, касающийся конфликта на востоке Украины», — подчеркивается в заявлении.

Франция и Германия также не принимали участие во встрече и поспособствовали тому, чтобы она не транслировалась на сайт ООН.

По предложению России в Совбезе ООН 2 декабря прошла неформальная встреча, где обсуждалось исполнение Минских соглашений. На мероприятие были приглашены полпред ЛНР в контактной группе по Донбассу Владислав Дейнего и представитель ДНР в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев бойкотирует эту дискуссию.

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский также сообщил, что Берлин и Париж не будут участвовать в мероприятии.

Между тем постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что те, кто решил бойкотировать эту встречу, «разоблачили себя и явно заняли одну из сторон в этом конфликте вместо того, чтобы быть непредвзятыми посредниками».