Постпредства Британии, США и Эстонии оценили мероприятие как попытку исказить реальную информацию по украинскому конфликту.
«Эта встреча была явной попыткой представить ложный и вводящий в заблуждение сюжет, касающийся конфликта на востоке Украины», — подчеркивается в заявлении.
Франция и Германия также не принимали участие во встрече и поспособствовали тому, чтобы она не транслировалась на сайт ООН.
По предложению России в Совбезе ООН 2 декабря прошла неформальная встреча, где обсуждалось исполнение Минских соглашений. На мероприятие были приглашены полпред ЛНР в контактной группе по Донбассу Владислав Дейнего и представитель ДНР в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев бойкотирует эту дискуссию.
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский также сообщил, что Берлин и Париж не будут участвовать в мероприятии.
Между тем постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что те, кто решил бойкотировать эту встречу, «разоблачили себя и явно заняли одну из сторон в этом конфликте вместо того, чтобы быть непредвзятыми посредниками».