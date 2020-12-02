Утвержденные изменения позволят секретарю горсовета управлять городом в отсутствие мэра. Отмечается, что решение принимал старый состав горсовета, в котором большинство у партии мэра Харькова Геннадия Кернеса.
Сам же Кернес в настоящее время находится на лечении Германии после перенесенного коронавируса. О его состоянии известно мало, но ходят противоречивые слухи о смерти градоначальника.
При этом в окружении мэра сообщают, что он идет на поправку и вернется в Харьков до проведения первой сессии горсовета — хотя утвержденные изменения в регламент, скорее, говорят об обратном.