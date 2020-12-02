Харьковский городской совет утвердил изменения в регламент своей работы, благодаря которым избрать секретаря можно будет без присяги мэра. Об этом 2 декабря сообщил Telegram-канал «Политика Страны»

Утвержденные изменения позволят секретарю горсовета управлять городом в отсутствие мэра. Отмечается, что решение принимал старый состав горсовета, в котором большинство у партии мэра Харькова Геннадия Кернеса.

Кернес передал привет из «Шарите» — фото © Facebook, Геннадий Кернес

При этом в окружении мэра сообщают, что он идет на поправку и вернется в Харьков до проведения первой сессии горсовета — хотя утвержденные изменения в регламент, скорее, говорят об обратном.