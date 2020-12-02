Украинские предприниматели продолжают протестовать под зданием Верховной Рады и назначили масштабный митинг на 4 декабря. Об этом 2 декабря сообщает «Страна»

Предприниматели устроили стычку с полицией у стен Рады © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Лидер движения «Save ФОП» Сергей Доротич заявил, что протестующие будут стоять до тех пор, пока Рада не поддержит их законопроекты. Он объявил о бессрочной акции протеста, которая начнется 4 декабря.

«4 декабря мы планируем пиковый день. К нам присоединятся другие протестные силы. Это будет массовая акция всеукраинского масштаба. Я прошу довериться нам, мы не останавливаемся. Отсрочка на год — это не решение, год пройдет очень быстро. Сейчас мы организованы и мобилизованы, мы должны довести дело до конца», — заявил Доротич.

Отмечается, что накануне протестующие не стали расходиться после того, как парламент отсрочил введение кассовых аппаратов для некоторых категорий ФОП до 2022 года. Участники митинга недовольны принятым проектом закона, так как в нем содержится много категорий, на которых отсрочка по кассовым аппаратам не распространяется.

Накануне во время акции протеста предпринимателей под Радой начались столкновения между ФОПами и полицией.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал предпринимателям выплаты в размере 8 тысяч гривен (около 20 тысяч рублей) и внес соответствующий документ на рассмотрение депутатов.