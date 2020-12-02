Telegram-канал Nexta активизировал свою деятельность в России. Об этом 2 декабря в своем Telegram-канале сообщил российский писатель Захар Прилепин

«Начали собирать людей по всей стране, активно создают ТГ-каналы и т.д. Будем знакомиться. Здесь вам не Белоруссия. Здесь вам не Украина. Здесь медведи на лету замерзают», — предупредил Прилепин.

Оппозиционный Telegram-канал Nexta, модераторы которого живут в Польше, координирует действия противников президента Белоруссии Александра Лукашенко во время протестных акций.

Болкунец о Союзном государстве: «Нельзя 20 лет строить дом, в котором нет даже крыши» © РИА Новости, Владимир Трефилов

В октябре этого года суд Центрального района Минска признал Telegram-канал Nexta экстремистским ресурсом. Основателя канала Степана Путило объявили в розыск в рамках уголовного дела о массовых беспорядках.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.