В тропическом фрукте содержатся антиоксиданты — они запускают процесс быстрого восстановления кожи и уничтожения токсинов, стимулируют выработку коллагена.

Ученые нашли вещество для защиты от коронавируса там, где никто не ожидал
Ученые нашли вещество для защиты от коронавируса там, где никто не ожидал
© CC0, Pixabay
Сообщается, что по итогам эксперимента у женщин, регулярно питавшихся манго, число морщин сократилось на 23%. Каждый день им нужно было есть по половине чашки манго. Со временем прогресс в состоянии кожи усилился, то есть можно говорить о накопительном эффекте.

При этом у употребления манго есть и минусы — в нем много сахара, что может привести к ожирению, проблемам с сердцем и сосудами и не рекомендуется при сахарном диабете.

Поэтому даже при желании повернуть время вспять стоит не увлекаться и контролировать количество чудо-фрукта в рационе.

 