От морщин спасет употребление манго. О свойствах фрукта сообщили ученые из Калифорнийского университета, передает 1 декабря РИА Мелитополь

В тропическом фрукте содержатся антиоксиданты — они запускают процесс быстрого восстановления кожи и уничтожения токсинов, стимулируют выработку коллагена.

Ученые нашли вещество для защиты от коронавируса там, где никто не ожидал © CC0, Pixabay

При этом у употребления манго есть и минусы — в нем много сахара, что может привести к ожирению, проблемам с сердцем и сосудами и не рекомендуется при сахарном диабете.

Поэтому даже при желании повернуть время вспять стоит не увлекаться и контролировать количество чудо-фрукта в рационе.