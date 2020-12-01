В тропическом фрукте содержатся антиоксиданты — они запускают процесс быстрого восстановления кожи и уничтожения токсинов, стимулируют выработку коллагена.
Сообщается, что по итогам эксперимента у женщин, регулярно питавшихся манго, число морщин сократилось на 23%. Каждый день им нужно было есть по половине чашки манго. Со временем прогресс в состоянии кожи усилился, то есть можно говорить о накопительном эффекте.
При этом у употребления манго есть и минусы — в нем много сахара, что может привести к ожирению, проблемам с сердцем и сосудами и не рекомендуется при сахарном диабете.
Поэтому даже при желании повернуть время вспять стоит не увлекаться и контролировать количество чудо-фрукта в рационе.