Музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров каждый свой пост в социальный сетях пишет в стихотворной форме. Рифмованные произведения он посвящает веселым событиям и злободневным социальным темам. На этот раз шоумен посвятил стихотворение своему алкоголизму, которое опубликовал в Instagram 1 декабря

«Паспорт сдан, закрыта виза, волю дам пустым словам: я не пью и это вызов, самому себе и вам. Вложен ножик в кофр ножен. Плохо это хорошо. Водке я отдал, что должен, попрощавшись, я пошел. Обвинят, наверно, в фальши, Не бухать же всем на зло?» — написал Шнуров.

Свою любовь к горячительному музыкант никогда не скрывал, однако именно ему принадлежит идея по пропаганде образования, ставшая темой для мемов в 2015 году. Тогда Шнуров заявил, что продавать алкоголь нужно только людям с высшим образованием, тогда «престиж знаний возрастет до небес даже в самой необразованной среде», а люди начнут жить под лозунгом «хочешь бухать — учись!»