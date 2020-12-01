«Паспорт сдан, закрыта виза, волю дам пустым словам: я не пью и это вызов, самому себе и вам. Вложен ножик в кофр ножен. Плохо это хорошо. Водке я отдал, что должен, попрощавшись, я пошел. Обвинят, наверно, в фальши, Не бухать же всем на зло?» — написал Шнуров.
Свою любовь к горячительному музыкант никогда не скрывал, однако именно ему принадлежит идея по пропаганде образования, ставшая темой для мемов в 2015 году. Тогда Шнуров заявил, что продавать алкоголь нужно только людям с высшим образованием, тогда «престиж знаний возрастет до небес даже в самой необразованной среде», а люди начнут жить под лозунгом «хочешь бухать — учись!»
К слову, одни из последних публикаций Шнурова также были посвящены «фальши», прозвучавшей, по мнению артиста от его коллеги Стаса Михайлова, который заявил, что помогает своему коллективу материально в период карантина.