Ролик был опубликован на YouTube-канале karpatalja.ma 27 ноября, но позже был удален из-за нарушений правил видеохостинга.
«Вы на украинской земле. Мы знаем каждого. Кто из вас получил паспорт, получает какие-то гранты… Запомните, мы придем к вам, мы везде, мы повсюду. Мы знаем, где работаете, где живете, где находятся ваши дети. Внимательно следите за своими мыслями и за своими мечтами об автономности. Иначе мы придем за вами и вашими детьми», — заявляет мужчина.
После этих слов мужчина на видео демонстрирует характерный нацистский жест, подняв вверх правую руку.
Ранее в Сети появилось видео, на котором в Сюртовской объединенной территориальной громаде (ОТГ) новоизбранные депутаты исполнили гимн Венгрии «Himnusz».