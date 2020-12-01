В Сети появилось видео, на котором неизвестный в камуфляжной одежде и балаклаве на фоне символики «Правого сектора» угрожает закарпатским венграм у въезда в город Берегово. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщило издание «Страна»

МИД Венгрии вызвал посла Украины после обысков венгерских организаций © CC0, Pixabay опубликован на YouTube-канале karpatalja.ma 27 ноября, но позже был удален из-за нарушений правил видеохостинга.

«Вы на украинской земле. Мы знаем каждого. Кто из вас получил паспорт, получает какие-то гранты… Запомните, мы придем к вам, мы везде, мы повсюду. Мы знаем, где работаете, где живете, где находятся ваши дети. Внимательно следите за своими мыслями и за своими мечтами об автономности. Иначе мы придем за вами и вашими детьми», — заявляет мужчина.

После этих слов мужчина на видео демонстрирует характерный нацистский жест, подняв вверх правую руку.

Ранее в Сети появилось видео, на котором в Сюртовской объединенной территориальной громаде (ОТГ) новоизбранные депутаты исполнили гимн Венгрии «Himnusz».