В Житомире чуть не убили директора стоматологического центра. Об этом на днях сообщила пресс-служба Нацполиции области

Жителя Львова избили из-за отсутствия маски © pixabay.com нашли без сознания в рабочем кабинете ее стоматологической клиники. Она лежала в луже крови с тяжелыми травмами головы и глаза.

Коллеги подумали, что произошел несчастный случай, ведь из кабинета ничего не пропало, но полиция сразу отвергла эту версию.

Правоохранители установили, что к преступлению причастен 28-летний сотрудник этой клиники. Между потерпевшей и молодым человеком возник конфликт на почве рабочих отношений и долговых обязательств последнего. Он занимал у потерпевшей деньги на свадьбу и скрывал выручку, а женщине стало известно об этом.

Мужчину задержали, в отношении него возбудили два уголовных дела о покушении на уголовное преступление и умышленном убийстве. Он уже привлекался к уголовной ответственности, и ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком 15 лет или пожизненного заключения.

Сейчас состояние женщины, по прогнозам врачей, стабильное.