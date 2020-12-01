Женщину 1958 года рождения нашли без сознания в рабочем кабинете ее стоматологической клиники. Она лежала в луже крови с тяжелыми травмами головы и глаза.
Коллеги подумали, что произошел несчастный случай, ведь из кабинета ничего не пропало, но полиция сразу отвергла эту версию.
Правоохранители установили, что к преступлению причастен 28-летний сотрудник этой клиники. Между потерпевшей и молодым человеком возник конфликт на почве рабочих отношений и долговых обязательств последнего. Он занимал у потерпевшей деньги на свадьбу и скрывал выручку, а женщине стало известно об этом.
Мужчину задержали, в отношении него возбудили два уголовных дела о покушении на уголовное преступление и умышленном убийстве. Он уже привлекался к уголовной ответственности, и ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком 15 лет или пожизненного заключения.
Сейчас состояние женщины, по прогнозам врачей, стабильное.