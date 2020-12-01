На контрольно-пропускном пункте «Мядининкай» задержали крупную партию контрабандного янтаря, добытого на Украине. Об этом 1 декабря сообщила пресс-служба литовской таможни

Украинские пограничники нашли 111 кг янтаря в автобусе, ехавшем в Венгрию © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

Таможенники во время осмотра обнаружили под деталями белые пластиковые пакеты, заполненные мешками с янтарем. Контрабанда также была найдена в кабине микроавтобуса и в багажнике.

В общей сложности найдено 95 мешков с необработанным янтарем разных размеров. Вес груза составил 105 килограммов, а предварительная стоимость — 12,7 тысячи евро.

Водитель признался, что вез контрабанду в Литву с целью заработать. По его словам, сам янтарь добывается в незаконных шахтах на Украине.