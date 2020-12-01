«Насилие в отношении журналистов продолжается потому, что в Украине нет прецедентов наказания за преступления против работников масс-медиа. Убийства и нападения на журналистов, блокирование их работы, угрозы сотрудникам, поджоги и обстрел из гранатомета телеканала "112 Украина", на который президент также не посчитал нужным реагировать, стали нормой в нашей стране», — говорится в материале политсилы.
По заявлению партии, президент Украины Владимир Зеленский с первых дней на должности демонстрировал презрительное отношение к работникам средств массовой информации.
«Отсутствие понимания важности свободы слова и защиты общественного порядка стало визитной карточной нынешней власти. Это не только невыполнение предвыборных обещаний самим Зеленским и его партией "Слуга народа", но и прямое предательство интересов и надежд 73% избирателей, которые доверили ему судьбу страны», — отмечается в заявлении.
В минувшую субботу неизвестный выбил у журналистки телеканала NewsOne Виолетты Товкес микрофон во время прямого включения с мероприятий в честь жертв голодомора в Киеве. Он мотивировал это пророссийской редакционной политикой канала.