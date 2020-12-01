Нападения на журналистов на Украине происходят в связи с отсутствием наказания. Об этом 1 ноября заявили в пресс-службе партии «Оппозиционная платформа - За жизнь»

Украинские оппозиционеры назвали Зеленского узурпатором © пресс-служба президента Украины

По заявлению партии, президент Украины Владимир Зеленский с первых дней на должности демонстрировал презрительное отношение к работникам средств массовой информации.

«Отсутствие понимания важности свободы слова и защиты общественного порядка стало визитной карточной нынешней власти. Это не только невыполнение предвыборных обещаний самим Зеленским и его партией "Слуга народа", но и прямое предательство интересов и надежд 73% избирателей, которые доверили ему судьбу страны», — отмечается в заявлении.

В минувшую субботу неизвестный выбил у журналистки телеканала NewsOne Виолетты Товкес микрофон во время прямого включения с мероприятий в честь жертв голодомора в Киеве. Он мотивировал это пророссийской редакционной политикой канала.