Никто не может подтвердить слова новоизбранного президента Молдавии Майи Санду о том, что в свою бытность премьер-министром она успешно боролась с контрабандой. Об этом рассказал молдавский политолог Корнел Чуря в интервью изданию Украина.ру

Корнел Чуря: Все президенты Молдовы выступают за вывод миротворцев из Приднестровья © © Sputnik / Rodion Proca Дмитрию Гордону Мая Санду заявила буквально следующее: «За те пять месяцев, когда я была премьер-министром, не было вообще никакой контрабанды сигарет. Ноль. Это показывают все международные отчеты. После того, как сняли правительство, вернулись к такому же объему контрабанды: 4 миллиарда штук в год».

Во всяком случае, подчеркнул эксперт, никаких доказательств этому нет.

«Она говорила, что нужно бороться с контрабандой в Приднестровье. Все понимают, что там есть проблемы с нелегальными бизнес-схемами. Но у Майи Санду нет никаких успехов в борьбе с контрабандой. По крайней мере, никто об этом ничего не знает», — указал Чуря.

Комментируя другую идею Санду о том, что Молдавия должна стать экономически привлекательной для жителей Приднестровья, политолог добавил, что сама по себе идея быстрого обогащения страны утопична, но ультраправые никак не могут от нее отказаться.

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