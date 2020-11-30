«Россия выполняет очень важные функции, и, безусловно, изменение какого-то статус-кво, который зиждется на духе и букве международного права, конечно, может привести к серьезной дестабилизации. Мы рассчитываем, что это все будет обсуждаться и не будет делаться каких-либо резких движений в этом плане», — сказал Песков.
Он отметил, что диалог о возможности вывода российских войск с экс-президентом Молдавии Игорем Додоном «был гораздо более конструктивным» и продолжается и сейчас.
В Кремле ожидают, что в обсуждении этого вопроса «будет определенная преемственность и будут учитываться всевозможные негативные последствия каких-либо резких шагов», добавил Песков.
Ранее новоизбранный президент Молдавии Майя Санду заявила о необходимости обсудить с Москвой возможность вывода российских миротворцев из Приднестровья и вывоза оружия, которое они охраняют.