Российская сторона рассчитывает на конструктивное обсуждение предложения нового президента Молдавии Майи Санду о выводе российского миротворческого контингента из Приднестровья. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает 30 ноября РИА Новости

«Россия выполняет очень важные функции, и, безусловно, изменение какого-то статус-кво, который зиждется на духе и букве международного права, конечно, может привести к серьезной дестабилизации. Мы рассчитываем, что это все будет обсуждаться и не будет делаться каких-либо резких движений в этом плане», — сказал Песков.

Молдавский эксперт объяснил, почему Майя Санду сразу заговорила о выводе военных из Приднестровья © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк Игорем Додоном «был гораздо более конструктивным» и продолжается и сейчас.

В Кремле ожидают, что в обсуждении этого вопроса «будет определенная преемственность и будут учитываться всевозможные негативные последствия каких-либо резких шагов», добавил Песков.

Ранее новоизбранный президент Молдавии Майя Санду заявила о необходимости обсудить с Москвой возможность вывода российских миротворцев из Приднестровья и вывоза оружия, которое они охраняют.