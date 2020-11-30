Фотография «митрополита» Луцкого и Волынского «Православной церкви Украины» (ПЦУ) Михаила Зинкевича в меховом манто вызвала фурор в сети. На фото в своем Facebook 29 ноября обратил внимание экс-клирик Владимир-Волынской епархии УПЦ Московского патриархата Виктор Мартыненко, перешедший под крыло «иерарха» ПЦУ Александра Драбинко

Фотографию Зинкевича Мартыненко прокомментировал отрывком из «Двенадцати стульев» Ильфа и Петрова.

«"Остап сразу понял, как вести себя в светском обществе. Он закрыл глаза и сделал шаг назад.

— Прекрасный мех! — воскликнул он.

— Шутите! — сказала Эллочка нежно. — Это мексиканский тушкан.

— Быть этого не может. Вас обманули. Вам дали гораздо лучший мех. Это шанхайские барсы. Ну да! Барсы! Я узнаю их по оттенку. Видите, как мех играет на солнце!.. Изумруд! Изумруд!" И. Ильф и Е. Петров. "Двенадцать стульев"», — написал Мартыненко.

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«Православная церковь Украины» образовалась 15 декабря 2018 года на объединительном соборе в Киеве. В нее вошли неканонические церковные структуры. В частности, «Украинская автокефальная православная церковь» и «Киевский патриархат», позднее из нее вышедший. Главой новой церкви избрали «митрополита» Епифания. Вселенский патриархат предоставил ПЦУ автокефалию. Русская православная церковь не признала собор и его итоги.