Власти Украины не планируют покупать российскую вакцину от коронавируса. Об этом глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил на днях в эфире канала «Украина 24»

Арахамия заявил, что Украина анализирует продукцию других производителей и намерена купить препарат от COVID-19 не в России.

По его словам, «мировой уровень доверия к российской медицине, мягко скажем, низкий».

Вопросы и ответы о вакцинах от COVID-19 © REUTERS, Dado Ruvic/File Photo

«Ну это КГБ, секретные рецепты КГБ и т. д. Но смотрите, если люди уже открыто обманывали, если нам рассказывали, что уже всё правительство России вакцинировалось, а потом масса фактов заболевших чиновников, которые псевдовакцинировались, а в конце говорят, что вакцина не сертифицирована, то мне кажется, что этой информации уже достаточно, чтобы принять решение не двигаться в этом направлении», — рассказал депутат.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что на Украину поступит около 8 млн доз вакцины во втором квартале 2021 года. Он отметил, что твердых договоренностей нет, но ведутся переговоры о закупке препаратов американских компаний Pfizer и Moderna.

«Спутник V» — первая в мире вакцина от коронавируса, разработана российским Центром им. Гамалеи. Согласно результатам испытаний на добровольцах, препарат показал эффективность более 95%.

В ноябре Всемирная организация здравоохранения начала оценку российской вакцины «Спутник V» на соответствие критериям для внесения в список вакцин, рекомендуемых ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях.