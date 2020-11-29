Ранее сообщалось, что неизвестный выбил у журналистки из рук микрофон и траурную свечу, накричал на нее, а затем скрылся в толпе. Стоит отметить, что попытку удержать на месте хулигана совершил лишь один из участников церемонии — мужчине спокойно позволили уйти.
«Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Отделом дознания Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 171 (Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении.
Отмечается, что санкция статьи предусматривает штраф в размере до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.