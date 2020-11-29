Печерское управление полиции Киева возбудило уголовное дело по факту нападения на журналистку телеканала NewsOne Виолетту Товкес во время прямого эфира с церемонии, посвященной Дню памяти жертв голодомора. Об этом в воскресенье, 29 ноября, сообщила пресс-служба столичной полиции

В Киеве в прямом эфире напали на журналистку NewsOne © Скриншот из видео NewsOne «Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Отделом дознания Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 171 (Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении. Отмечается, что санкция статьи предусматривает штраф в размере до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.